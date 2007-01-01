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Происшествия

В Калуге пробка собралась на улице Жукова

Днем в пятницу, 28 февраля, произошло ДТП.
Дмитрий Ивьев
15:40 сегодня
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Очевидцы сообщили про аварию в районе мини-рынка.

Движение затруднено в сторону площади Победы.

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