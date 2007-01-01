Бастрыкин заинтересовался жутким случаем о попытке убить младенца в Калужской области
Глава Следственного комитета России 28 февраля запросил у своих подчиненных доклад по этому делу.
Как мы уже рассказывали, в городе Ермолино Боровского района 40-летняя женщина вонзила нож в тело своего двухмесячного сына, а потом попыталась покончить с собой.
Ее остановил муж.
Ребенок и женщина с тяжелыми травмами попали в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Калужанке грозит до 20 лет колонии.
По предварительным данным, у женщины была послеродовая депрессия.