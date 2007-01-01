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Новость дня Происшествия

Бастрыкин заинтересовался жутким случаем о попытке убить младенца в Калужской области

Глава Следственного комитета России 28 февраля запросил у своих подчиненных доклад по этому делу.
Дмитрий Ивьев
12:26 сегодня
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Как мы уже рассказывали, в городе Ермолино Боровского района 40-летняя женщина вонзила нож в тело своего двухмесячного сына, а потом попыталась покончить с собой.

Ее остановил муж.

Ребенок и женщина с тяжелыми травмами попали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Калужанке грозит до 20 лет колонии.

По предварительным данным, у женщины была послеродовая депрессия.

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