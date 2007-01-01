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Происшествия

В Калуге пожилую женщину сбили на улице Тарутинской

Дмитрий Ивьев
11:20 сегодня
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В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 27 февраля.

В районе дома №66 на пешеходном переходе под колеса «Лады Гранта» попала 71-летняя калужанка.

Пенсионерка с травмами доставлена в больницу.

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