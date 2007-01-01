В Калужской области чудом спасли провалившегося под лед рыбака

Ему помог оказавшийся рядом мужчина.

Фото: Игорь Феденков.

Все произошло в деревне Малая Песочня Кировского района, сообщил глава районной администрации Игорь Феденков.

Михаил Бабкин отправился на рыбалку и, пройдя чуть больше середины озера, провалился под лёд. Михаил пытался выбраться из ледяной воды, однако эта задача оказалась слишком сложной. Мужчина начал звать на помощь.

Его услышала женщина. Она позвала своего мужа Геннадия Демёшина.

- Не раздумывая ни минуты, мужчина бросился спасать утопающего человека, позвонив в МЧС и взяв с собой алюминиевую лестницу и шланг, которые оказались в машине, - рассказал Феденков. - Геннадий разделся на берегу, подбежал к Михаилу, толкал лестницу вперёд к утопающему человеку. Однако в тот момент, когда Геннадий уже передал лестницу, под ней начала проступать вода. По словам Геннадия, эта ситуация придала ему адреналина, потому как случиться в этот момент могло всё что угодно.

Лишь с третьего раза удалось докинуть шланг до Михаила, но его длины не хватило, чтобы вытащить мужчину. К этому моменту подоспели соседи, которые с собой принесли лестницы, верёвки. И тогда Геннадий привязал верёвку к шлангу и уже все вместе стали вытаскивать Михаила из воды.

Присутствующие растирали Михаила, чтобы согреть, вскоре приехала машина с сотрудниками МЧС. Пострадавшего отвезли в больницу.

- Мы подготовим ходатайство, чтобы Геннадия Демёшина представили к награде «За спасение утопающих», - заявил глава администрации. - От себя лично хочу сказать спасибо за спасённую жизнь. Такой поступок заслуживает уважения.