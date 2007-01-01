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Происшествия

В Калуге электрический щиток сгорел в жилом доме

Около 14:30 в четверг, 27 февраля, возгорание произошло на улице Дачной.
Дмитрий Ивьев
20:13 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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На место выезжали четыре пожарных расчета.

По данным спасателей, никто не пострадал.

Предварительной причиной пожара считается короткое замыкание.

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