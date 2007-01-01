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Происшествия

Гараж сгорел в Калужской области

Около 19:00 в четверг, 27 февраля, пожар произошел в селе Ульяново.
Дмитрий Ивьев
20:10 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Выгорел гараж на улице Мичурина.

В Главном управлении МЧС по Калужской области сообщили, что никто из людей не пострадал.

Причины возгорания еще устанавливаются.

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