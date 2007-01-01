В Калуге сварщика придавило в вагонно-ремонтном депо
В четверг, 27 февраля, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела.
Инцидент произошел 28 января.
- Во время движения кран-балки произошел наезд на электрогазосварщика 4-го разряда, выполнявшего сварочные работы, - прокомментировали следователи. - В результате произошедшего мужчина получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Дело завели по статье о нарушении требований охраны труда.
Сейчас ведется расследование.