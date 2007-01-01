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Происшествия

Баня в Калужской области сгорела из-за проблем с печкой

Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Такую причину пожара назвали в ГУ МЧС по Калужской области.

Напомним, возгорание произошло в СНТ «Мечта» на территории Малоярославецкого района в среду, 26 февраля.

Постройка полностью выгорела.

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