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В Калуге пешехода сбили рядом со школой

Около 6 утра в четверг, 27 февраля, ДТП произошло на улице Тарутинской в районе школы №25.
Дмитрий Ивьев
08:21 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным МЧС, пешехода сбил водитель «Лады Гранта».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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