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Происшествия

В Калужской области нашли артиллерийский снаряд

Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в Жуковском районе.

Снаряд обезвредили на улице Рябиновой в деревне Орехово, сообщили 26 февраля в ГУ МЧС по Калужской области.

Никто не пострадал.

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