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Новость дня Происшествия

В Калуге мужчина погиб в страшном пожаре

Дмитрий Ивьев
09:38 сегодня
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Частный жилой дом сгорел в ночь на 26 февраля на улице Городенской.

На месте происшествия спасатели обнаружили труп 51-летнего мужчины.

Что стало причиной возгорания, еще устанавливается.

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