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Происшествия

В Калуге ночью сгорел жилой дом

Пожар произошел около 1:30 в среду, 26 февраля, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:36 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Полностью выгорел частный дом на улице Городенской.

По данным спасателей, в результате происшествия есть пострадавший.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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