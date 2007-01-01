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Происшествия

В Калуге ДТП произошло на улице Кутузова

Дмитрий Ивьев
14:58 сегодня
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Днем во вторник, 25 февраля, две легковушки столкнулись на перекрестке с улицей Воскресенской.

Как сообщили очевидцы в сообществе «Калуга ДТП», в сторону Старого Торга проезд возможен только по встречной полосе.

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