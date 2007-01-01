Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 24 февраля в Сухиничском районе столкнулись «Жигули» и «Опель».

Фото: УМВД по Калужской области.

В полиции уточнили данные о происшествии.

По предварительным данным, 85-летний водитель «Жигулей» ехал от Сухиничей в сторону села Хотень и допустил занос. После этого произошло столкновение с «Опелем».

27-летний водитель иномарки пытался уйти от столкновения и выехал на встречку.

В аварии погиб 71-летний пассажир «Жигулей». Пожилой водитель этой машины госпитализирован.