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Происшествия

Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 24 февраля в Сухиничском районе столкнулись «Жигули» и «Опель».
Дмитрий Ивьев
11:10 сегодня
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Фото: УМВД по Калужской области.
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В полиции уточнили данные о происшествии.

По предварительным данным, 85-летний водитель «Жигулей» ехал от Сухиничей в сторону села Хотень и допустил занос. После этого произошло столкновение с «Опелем».

27-летний водитель иномарки пытался уйти от столкновения и выехал на встречку.

В аварии погиб 71-летний пассажир «Жигулей». Пожилой водитель этой машины госпитализирован.

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