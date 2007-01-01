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Происшествия

В Калужской области назвали причину пожара, уничтожившего баню

Возгорание произошло в деревне Киселево Боровского района 24 февраля.
Дмитрий Ивьев
09:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Постройка загорелась из-за короткого замыкания, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Обошлось без пострадавших.

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