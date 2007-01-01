Диван горел ночью в Медыни

Дмитрий Ивьев

Около 3:20 во вторник, 25 февраля, пожар произошел в доме на улице Мира.

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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 470 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники