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Происшествия

Диван горел ночью в Медыни

Около 3:20 во вторник, 25 февраля, пожар произошел в доме на улице Мира.
Дмитрий Ивьев
07:53 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Никто не пострадал, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, диван мог загореться из-за непотушенной сигареты.

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