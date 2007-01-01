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Происшествия

Пожар произошел ночью в Малоярославецком районе

Дмитрий Ивьев
07:20 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 00:30 во вторник, 25 февраля, горела хозяйственная постройка в деревне Терентьево.

Спасателям удалось потушить огонь на улице Цветочной.

Из людей никто не пострадал.

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