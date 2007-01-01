В Калужской области беспилотник повредил школу искусств
Инцидент произошел еще в январе в Шайковке Кировского района, но сейчас власти рассказали о завершении ремонтных работ.
Глава администрации Кировского района Игорь Феденков сообщил, что силы ПВО сбили тогда несколько БПЛА. Один из них попал в здание школы.
- Сильная ударная волна прошла по вентиляционной трубе школы, повредив учреждение, - пояснил Феденков.
Ремонт удалось провести быстро.
В порядок привели хореографический класс, подсобное помещение. В школе заменили проводку, радиаторы отопления, линолеум и обои.