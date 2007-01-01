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В Калужской области беспилотник повредил школу искусств

Инцидент произошел еще в январе в Шайковке Кировского района, но сейчас власти рассказали о завершении ремонтных работ.
Дмитрий Ивьев
08:35 сегодня
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Фото: администрация Кировского района.
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Глава администрации Кировского района Игорь Феденков сообщил, что силы ПВО сбили тогда несколько БПЛА. Один из них попал в здание школы.

- Сильная ударная волна прошла по вентиляционной трубе школы, повредив учреждение, - пояснил Феденков.

Ремонт удалось провести быстро.

В порядок привели хореографический класс, подсобное помещение. В школе заменили проводку, радиаторы отопления, линолеум и обои.

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