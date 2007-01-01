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Новость дня Происшествия

Беспилотник атаковал Калужскую область

В ночь на вторник, 25 февраля, БПЛА сбили в Кировском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
08:28 сегодня
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По его данным, никто не пострадал, а на земле нет разрушений.

На месте происшествия работают оперативники.

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