Беспилотник атаковал Калужскую область

Дмитрий Ивьев

В ночь на вторник, 25 февраля, БПЛА сбили в Кировском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

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Дмитрий Ивьев 1828 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники