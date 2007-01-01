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Происшествия

В Калуге рейсовый автобус попал в ДТП

Авария произошла днем в понедельник, 24 февраля, на улице Гагарина.
Дмитрий Ивьев
13:00 сегодня
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Фото: Калуга ДТП.
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По предварительным данным, автобус маршрута №29 столкнулся с легковушкой, когда двигался в сторону сквера Мира.

Фото разместили в сообществе «Калуга ДТП».

Пока нет информации о пострадавших.

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