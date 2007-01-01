В Калуге рейсовый автобус попал в ДТП

Авария произошла днем в понедельник, 24 февраля, на улице Гагарина.

Фото: Калуга ДТП.

По предварительным данным, автобус маршрута №29 столкнулся с легковушкой, когда двигался в сторону сквера Мира.

Фото разместили в сообществе «Калуга ДТП».

Пока нет информации о пострадавших.