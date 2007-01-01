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Происшествия

В Калуге квартира сгорела на улице Плеханова

Пожар произошел около 9 утра в понедельник, 24 февраля.
Дмитрий Ивьев
12:46 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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На место происшествия приезжали четыре пожарных расчета.

По предварительным данным спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины пожара будут устанавливаться.

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