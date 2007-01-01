-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области женщина погибла из-за курения
Новость дня Происшествия

В Калужской области женщина погибла из-за курения

Трагедия произошла 22 февраля в поселке Бабынино.
Дмитрий Ивьев
10:59 сегодня
0 760
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнем при курении, - рассказали в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СК.

Следователи призвали калужан пользоваться большими глубокими пепельницами, а также не курить в постели.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5Ja3AzdE9QMEhxS0xyWkVZNzI1d3c9PSIsInZhbHVlIjoiVjNGNkpXOFpva0NXK2grZHNOazhJd0YxKzljSWdxY3U3SHJmdGFjT0NqWkR6SWRRTm9yQysxY0pKTnlYNGJNMHY5R2tzdDhWU2xxSzhLdzkzVkdKMUtxYnhTdUZlYlNCSURWaUU2VEdsdGlyR3NFYjM0czJWdjdCdS9Qa2lvZmVyRWgwQWltcHRZdEt1TzFhQjZVRGYyWE85UkE5amlXM3Fvc0kwbXBQZ3U5WmFwOW8zbzJ2UXhkeWZwYmFtWkNTMlR6eGtzcTBOWU1CZ0gxR2lORUlYdWtncDV0RDZYUnViZkxlLytTN1QxSm9kS04zUS9lcDJ6bmk0VURtVHlKclkrWlRHYkJRYUJXS0JFcmtVbHJsV0pnUGNIelhxeStCUzBPOGRVb1RTTkRUWmNhaVZqV0FsMktCeXVyOW1FdE9DUHhLR0RqdVpzRndnZCtLYWFib1NDOGp2ck8vcmZKVzl2VWZBWjQ1Y3FrbFNxTkMwOTVQZDc0b1R2ZVBXYzUrNERIRGxZUWI5Q2tVTVdMSUtMRUROYWVTMWJYbTJZUTZGa0VvNys1aGdUN1BYVmlYQUZGUGh1R1hWekVLTVNjcyIsIm1hYyI6ImY0ZTQwOGYyZGU4NmFmMTM4MDQ4ODliN2I3ZTFiYmUzNWI5ZmVhYjdhMTZiYTQzOGYyOTAyNzJlOGQ2NmIyY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhKRENWQjJyTUpSd2RqUW9pWmp1Wnc9PSIsInZhbHVlIjoiMDdzZVdCY2kxRityMytERTFldTNpT0VLUE1kMmdtTUtLbUJWUVg3eXRMcFpkV2QvOWk0TVFCQ1N1SlQ3QUlmazVXci9nNnVkZkw4STNFRHlFV0Q0c0JsWkJ2bmhwWWNQaVB0WjFSZmZOQlZ4cTMwRCs3VDhwUmF4ajRhSFdLK2tBM0pSVm1vQjNNM2ZmZzFqWWhxUGFFa2E1ZUlxOGJ1R1ZQSGI1Uis4MEd0LzdtNzM1KzhheG9FYmZhZWtyRkUxbE5wcTUwdVduQ2Jvb2hweFBNRjFBTVMxUDN4VitTWXQ0SEdhblBkbGhZYTIwWElKNG9maXhteE5ROUtFQnNwbkxNalhMQ0lPV1NnTjVtOGlRT09YWlBIZDMwM1h2dWdGZEdRc25zNEd4R2pkVk9vWG1jakN1Y0I0aXc2TXFUeDB6Slp0eHZ6Q3NZVGZlcS9vUG5hTGJZODd1QWR5emZGUmVNajgwM2lQZE9HWVhISzRObTNucFBWcXV5Skpra2k4RjUvK3ovbXdCam85R2YxSkdFVjVCWmJXOVJJdXFob0Fadkd5em5HVDNrRnp4aDlxUitpbVZBNkZoOVp4S09EY1dOMVdFMnJnSk9FUitQQmJMeGl3eUNwYndvRjZ2RjFrYldLWnFTUGVrWTNsLzhTK3RqYU5WQ3JIRXlJTWcvajhBUzZRbDlxU1llK3NCTEJ3VFBLN0toU3hEWEk2TU5ZR25iNzNKUTNoY2t4cG9velplVzlQc2RaK0RXRkNQVERkK2JlU3g5UjhMMnBHb3Fab0kxT1IyMFk3SkZhMGhRYm9HaGNpS0RYQ0VTNnZybVRFL1cySFQxVmhJZHdULzQ1ciIsIm1hYyI6Ijk5MGEyYmVhY2I2ZDMyOTZmMDY4MWVjNmRmN2FiZWQ0OWFlNDA1MmNjMDQ2NDUyMzY3MmJhMzQwNmUyYzYyNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+