В Калужской области женщина погибла из-за курения

Трагедия произошла 22 февраля в поселке Бабынино.

Фото: СК по Калужской области.

- По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнем при курении, - рассказали в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СК.

Следователи призвали калужан пользоваться большими глубокими пепельницами, а также не курить в постели.