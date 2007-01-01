В Калужской области женщина погибла из-за курения
Трагедия произошла 22 февраля в поселке Бабынино.
- По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнем при курении, - рассказали в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СК.
Следователи призвали калужан пользоваться большими глубокими пепельницами, а также не курить в постели.