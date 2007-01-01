Калужанин оформил на подругу автокредит на 820 тысяч рублей

Житель Калуги попал под следствие после того, как взял кредит на имя знакомой. Об этом информирует пресс-служба полиции по Калужской области.

По данным следствия, мужчина подарил своей подруге телефон. При этом он оставил в нем свои биометрические данные для входа. Через некоторое время преступник взял устройство, зашел в банковское приложение калужанки и оформил на нее автокредит на 820 тысяч рублей. При этом он заверил приятельницу, что будет выплачивать задолженность сам.

Калужанин выплачивал автокредит несколько месяцев, а потом пропал.

Материалы уголовного дела передали в суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.