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Происшествия

Огонь уничтожил жилой дом в Калужской области

Вечером 23 февраля пожар произошел в селе Волконское Козельского района.
Дмитрий Ивьев
08:46 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Дом сгорел на улице Маничева.

В результате пожара есть пострадавший. Информация о его состоянии уточняется.

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

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