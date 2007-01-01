В Калуге квартира сгорела на улице Кибальчича

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар произошел днем в воскресенье, 23 февраля.

Как рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, в результате происшествия пострадал один человек.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.