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Происшествия

В Калуге квартира сгорела на улице Кибальчича

Дмитрий Ивьев
08:44 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пожар произошел днем в воскресенье, 23 февраля.

Как рассказали в ГУ МЧС по Калужской области, в результате происшествия пострадал один человек.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.

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