В Калужской области в результате пожара пострадал человек
В Бабынино на улице Зеленая в субботу вечером загорелась квартира.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в субботу, 22 февраля в 19 часов.
Прибывший на место пожарный расчет ликвидировал горение. Внутренности квартиры выгорели.
По сообщению регионального МЧС в результате пожара есть пострадавший.
Несколькими часами ранее, в субботу, в 17 часов в Жиздре на улице Ленина вспыхнула частная баня. Здесь обошлось без пострадавших.