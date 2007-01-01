В Калужской области в результате пожара пострадал человек

В Бабынино на улице Зеленая в субботу вечером загорелась квартира.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в субботу, 22 февраля в 19 часов.

Прибывший на место пожарный расчет ликвидировал горение. Внутренности квартиры выгорели.

По сообщению регионального МЧС в результате пожара есть пострадавший.

Несколькими часами ранее, в субботу, в 17 часов в Жиздре на улице Ленина вспыхнула частная баня. Здесь обошлось без пострадавших.