В Калуге коммунальщики больше 10 дней не могут устранить прорыв воды на правобережье

По словам местных жителей, на улице Георгия Амелина в Калуге несколько дней из-под земли бьет вода.

Затопление участка автодороги и тротуара на Правобережье Калуги случаются постоянно. В районе Георгия Амелина, 27 в 2021 году тоже был прорыв магистрального водопровода, - пишут местные жители.

Нынешний каток, устроенный коммунальщиками, растет день ото дня.

- Количество воды увеличивается, скоро по всем улицам будет каток, - сообщает калужанка Ирина Ненашева на странице губернатора в соцсети. - Водоканал не торопится устранять прорыв и реагировать на заявки. Рядом пешеходный переход, по которому тысячи детей ходят в детские сады и школы. Его тоже скоро затопит, если водоканал будет продолжать бездействовать.

В ответ на этот крик о помощи, региональные министерство строительства и ЖКХ отреагировало в стиле «не надо волноваться».

- Вчера (в пятницу, 21 февраля. Ред.) специалисты Водоканала прочистили канализацию, - сообщил аккаунт «Министерство строительства и ЖКХ Калужской области». – Сегодня (в субботу, 22 февраля. Ред.) бригада повторно выедет на место для обследования и принятия мер. По результатам вернемся с ответом.

Однако, судя по повторному сообщению жителей правобережья 23 февраля, процесс заливки несанкционированного катка на Правобережье продолжается.