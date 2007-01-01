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В Калужской области погиб пассажир легкового автомобиля

На автодороге «Петрищево-Алексин» водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет.
Игорь Кирдаков
11:16 сегодня
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22 февраля 2025 года в 20:50 на 2 км автодороги «Петрищево-Алексин» в Калужской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта», мужчина 1999 года рождения, двигаясь со стороны города Алексин Тульской области в направлении села Петрищево Тарусского района, не учел скоростной режим, а также сложные дорожные и метеорологические условия. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

К сожалению, в результате аварии погиб пассажир автомобиля — мужчина 1992 года рождения. Еще один пассажир, мужчина 1997 года рождения, получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются. Ведется расследование.

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