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Происшествия

«Хонда» и «Шевроле Нива» разбились в Калужской области

ДТП произошло около 13:10 в субботу, 22 февраля, в Сухиничском районе.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Два автомобиля столкнулись на дороге Козельск – Сухиничи - Середейский.

По данным МЧС, в результате аварии один человек получил травмы.

Причины происшествия устанавливаются.

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