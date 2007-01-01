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Происшествия

В Калуге квартира сгорела на улице Валентины Никитиной

Пожар произошел около 8:20 в субботу, 21 февраля.
Дмитрий Ивьев
12:09 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По данным ГУ МЧС по Калужской области, в результате происшествия есть пострадавший.

Причины возгорания и точные обстоятельства устанавливаются.

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