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Происшествия

ДТП парализовало Гагаринский мост в Калуге

Движение там затруднено утром в субботу, 22 февраля.
Дмитрий Ивьев
10:19 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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В сторону центра машины стоят от перекрестка с Генерала Попова.

По сообщению очевидцев, ДТП произошло на мосту ближе к левому берегу.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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