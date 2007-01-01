ДТП парализовало Гагаринский мост в Калуге

Движение там затруднено утром в субботу, 22 февраля.

Фото: Яндекс.Карты.

В сторону центра машины стоят от перекрестка с Генерала Попова.

По сообщению очевидцев, ДТП произошло на мосту ближе к левому берегу.

Точные обстоятельства устанавливаются.