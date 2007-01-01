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Происшествия

В Калуге пешехода сбили во Мстихино

Дмитрий Ивьев
20:39 21.02
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 19:30 в пятницу, 21 февраля, авария произошла на улице Мстихинской.

Пешеход попал под колеса легкового автомобиля «Хонда», рассказали в МЧС.

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

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