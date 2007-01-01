-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пешехода сбили на Грабцевском шоссе
Происшествия

В Калуге пешехода сбили на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
20:10 21.02
0 328
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло около 16:30 в пятницу, 21 февраля.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Хендая Соляриса».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9nVjdWbzd1QmtzZnhnNndTY1JBcXc9PSIsInZhbHVlIjoibU8zZ3l4RWUzRjNIYXp5T3o2ZW9hN1ZqMysrc2k4RHcwdUN3ZWZsNEVqeWJKZVYzVXk2WFBiNFdyeU8vak15amVXKysxUkpESVZpLzVmV0dKZFVicUFDdGlFd0ZWZGxCRC93OWdkL0ZCZWVDYkRPRzAvVGp5eUNUUytUT1RWcTduYWxqa2pqdXZROUk0RjJiVlF3SVYwcHJDSkpZM1dhSkdJNDI3ODVQVThPMXNwK0hrV0NSSmxYODZDUTRVNW12VFQrblRaUy9XSlQzZFVsMjlYZ2JON3ZKdXdwSVVRWVN1S0lhTDBDMHVpbmdkVDJ0MC9QbHBYeUFkUHJBbFNabXk0cjBFNlRkaytGK1FBbnJLYjlYaTJXQTlhdjh6TnpXeExmbXRYNWRsZHVoY1djRUp4YmVxUCtJVS90ZDFLczJiZFo2Vzg3Y2htcG1Ib0dHUzJjL25ibXBXZ1FDL3A2c3NteVdmUDErNWVtMVh0VncwUjZWUXVYMFc1WGVWUUZWWkIvTzZ5SVZuQ29Wb2hqK2o4eFhFZGdDNGpJMENLL29hY1FWbGprK2hWQXlaNEFlTVM5Tmw0cnpQTno3Z0gzVSIsIm1hYyI6IjU5NDA1MWM2YzgyOThiN2QwMGJlZjNlYWRmYzYxYThhYTRjMDFjMjFmZGFhYjIxNWQ3OTYxYWVhYWJmYTBlNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJzRnl5UDltemV1VU9WK09IUUNrOGc9PSIsInZhbHVlIjoiYlNYREJDUldjVzV3aHdPK0liQWFVTi8zbk1ydHFhQTdveDhiSnFJRXdyR0VnSGROWVVWMllqZFBHT01zNk1jZ01RbWt2aHlkeFhoMTV3KzJNdENjNFFQQWRhNUNKalFkZk9iazhMQlZJaE1LTk45TGRsaldlYUtrQUdNbDdvdjhTcmcwOXkvTGg3UFpHdHV0SzdzQkxJTGhkSXppRnVURWFlZHdvbWdvbUo4VndvcjlVeXExVDIrNmNwUzNhanZaeEdCd1FQUUwreU9UZmZvNWNtMkcvaS90TTVTWW5BS0w3a1orUVo4NFJuYjdNSHQ0Wk9GSHhrVmtNc0Jtb0NHd24wQmpjMkw2Vkd0WlVUekFKNlFpMDVrcnprVXY0YUdnUzlsREk1aHAySDUyb1pLTndQckZPSVFMZ3k2Wk9NRVllRm4vL0NxSS9SWUdFcno1eVd0SXFVREgxd3RDNWZncDFwcmpiRzk2Y1p4TWh2aFVVcExpVmV3Wi9RdElwUkR1S29SSnhnY3RaSHppY0tiRWdudjFpWm1Tc2ljeko0WUVTRXVsYXlNRjRVOXNMbnVtaUlhejNXaEY1MkRzcFRMTmxXc2ZuL3ZpSHFJZnJLZ2MyQXE1ZkQ5Zm1TOU1ZdldlVlVobW10YVpoY1dzTVlxditQZEVyU09kb2NpaHNsbHF5WW0wSDlSeHV0WjYya1dKWG51ZjZhZVdaVVhpOGsrcVU1ZEtoYlFKUHlwbDlGY2JUWE9kbEdLandad1o3VWQxS1ZBRVpURkplaklqTnN6Yjg0OVRIK1RSSzR0Z2tCaExPUW9NbHlVaWdsNVp6YUE3MHhaUmRZUTNaa0ZDakVYMSIsIm1hYyI6IjAyNjQ1M2Y4MmVlMDVkMGJjMTdmNzA5Y2JjZWZmMTVjNWVjOTZjZmExZGVjMmM3ODdlMWJjOWMwMTNhNGE0NDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+