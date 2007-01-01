В Калужской области ребенок получил травмы на детской площадке

Инцидент произошел осенью в сельском поселении Угорское Дзержинского района, а сейчас стало известно решение суда.

На детской площадке мальчик споткнулся о незакреплённую металлическую урну и получил ушибы.

На суде родители ребенка пояснили, что он «проходил длительное лечение и испытывал моральные страдания, так как не мог вести свойственный ребёнку в его возрасте образ жизни».

Суд обязал администрацию сельского поселения выплатить семье 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.