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Происшествия

В Калужской области ребенок получил травмы на детской площадке

Инцидент произошел осенью в сельском поселении Угорское Дзержинского района, а сейчас стало известно решение суда.
Дмитрий Ивьев
09:35 сегодня
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На детской площадке мальчик споткнулся о незакреплённую металлическую урну и получил ушибы.

На суде родители ребенка пояснили, что он «проходил длительное лечение и испытывал моральные страдания, так как не мог вести свойственный ребёнку в его возрасте образ жизни».

Суд обязал администрацию сельского поселения выплатить семье 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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