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Новость дня Происшествия

В Калуге сгорел дом на улице Никитина

Пожар произошел в ночь на пятницу, 21 февраля.
Дмитрий Ивьев
09:04 сегодня
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Полностью выгорел дом №23, расположенный у Жировского оврага.

Утром над сгоревшим домом еще виднелся небольшой дым.

Тротуар на Никитина покрылся льдом – туда стекала вода, которой тушили пожар.

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