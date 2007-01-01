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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Моторной

ДТП произошло около 6:30 утра в пятницу, 21 февраля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
08:34 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Пешеход попал под колеса автомобиля «Лада Веста».

Информация о состоянии сбитого человека уточняется.

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