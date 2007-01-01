Большой склад вторсырья сгорел в Калужской области

Пожар произошел в Жуковском районе в ночь на пятницу, 21 февраля.

Фото и видео: МЧС России.

Огонь охватил вторсырье, которое лежало на открытой площадке.

Изначально МЧС сообщало о возгорании на 1000 квадратных метров. Потом появилось уточнение, что пожар удалось локализовать на 1200 квадратах.

На место выехали 11 пожарных расчетов.

Спасателям смогли уберечь от огня производственные помещения и склад, на котором находится готовая продукция.

Информации о пострадавших людях пока нет.

Причины пожара станут известны позже.