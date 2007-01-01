Большой склад вторсырья сгорел в Калужской области
Пожар произошел в Жуковском районе в ночь на пятницу, 21 февраля.
Огонь охватил вторсырье, которое лежало на открытой площадке.
Изначально МЧС сообщало о возгорании на 1000 квадратных метров. Потом появилось уточнение, что пожар удалось локализовать на 1200 квадратах.
На место выехали 11 пожарных расчетов.
Спасателям смогли уберечь от огня производственные помещения и склад, на котором находится готовая продукция.
Информации о пострадавших людях пока нет.
Причины пожара станут известны позже.