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Большой склад вторсырья сгорел в Калужской области

Пожар произошел в Жуковском районе в ночь на пятницу, 21 февраля.
Дмитрий Ивьев
06:17 сегодня
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Фото и видео: МЧС России.
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Огонь охватил вторсырье, которое лежало на открытой площадке.

Изначально МЧС сообщало о возгорании на 1000 квадратных метров. Потом появилось уточнение, что пожар удалось локализовать на 1200 квадратах.

На место выехали 11 пожарных расчетов.

Спасателям смогли уберечь от огня производственные помещения и склад, на котором находится готовая продукция.

Информации о пострадавших людях пока нет.

Причины пожара станут известны позже.

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