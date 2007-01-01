-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области замначальника ГАИ задержали с поддельными номерами
Новость дня Происшествия

В Калужской области замначальника ГАИ задержали с поддельными номерами

Мужчину остановили на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино.
Дмитрий Ивьев
16:21 сегодня
0 674
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Нарушение выявили оперативники службы собственной безопасности регионального УМВД.

По предварительной информации, заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД по Калужской области ехал без документов на машину. При этом на авто были установлены другие номера.

На полицейского составили административные протоколы. Все обстоятельства устанавливаются в ходе служебной проверки, рассказали 20 февраля в калужской полиции.

Новости по тегу
полиция
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
20%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlQzRSt5cGF1Vmt6QU80eDJralZIbVE9PSIsInZhbHVlIjoiT2xoT1F6b3ZoUjcvKzYxK3E2R3dOL0NWYVU0cmhKbHorWHhybUZoWVVOR2NaNkRUSEdqVTYvdmZQM0tGeVJldjhOa1lBV0VCT25Yb3c5RVFjSVQvNkdsU2NBaGZ4SjJTUzh2cm1UNWlvUGRBbzJ4N2ZORXoxWnB3OGgrdnlLbTdtQjdEdFF5U1cwQ2s5SWZxS3lSNFFkTFRJY0hVMHBxMDZnaUM4WWhKM2dCSEdjaXJTS1Z5em1MbjhwbVVnaDdENlA2Y2FnYVQ1ZlJudGhydDNabWVIMytOMFJtc1pqMGZhemx3RkpCM2dsbzVXSHE2bUF1NFdlMXZiZFdFTXlkWVc2RC9tbERWbkxtWXVLb3BtNXkzaG1idTZKMGdQY0kydjVZQ3poMkFYMGV3aEZyMVVaZFVzb2o4K2tnUzEwSHp4dkNBbjIyM21KRFVxdkJTV3NoTzdsVlJNdDFDQ0VuR3VmOGZ6bkE1ajlsNURURm9abWFvRXkvTURLaXoxc3o2WTlEOE5ieVpBRzh0VWw4K3dwT3dLaHh2aXpyZkFIQzJtbDNsaFBJeEliTXU3QkpwMzQzUWZlanUwc2t1LzcxWiIsIm1hYyI6IjA2M2Q0ZmQxOWFjMWMyYTE5ZWRiMDUzZDA1ZGU5YjY0MzlkMzBkMDZhYjA1NjE5ZmY2ZDYzNjA4ODM4NDgzY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImNCbUVybnlVU3FDWWpNSktUb3lyVHc9PSIsInZhbHVlIjoib1F5NTBsQ1dMSno0RnJGOHpiWnVDd3d5TEx1L3pWTmEwUG9ySklLRlYwaXMzcmRsejhTVms1NlUzUEh4ZDE5OHE0ZG84U3ZNU3VYZlN1Y0FCN0tEd0JkbWs2RHdRdXp5Rkx5dXp1bTVFNEpmcEkrd3dSMm9vd1lNaEk5SEhmT2lwckRQNHpIdXMyUldNRURhT0VpVFdrYm5LdExIVEZpZEdTRkM4cmgyK09QRnQ3QWEvMDBCSkduaG5BODk5elgyQ295S1hqRXlZclhTRXlyZlNZVWFpNk52OFFRcTQrTGZpODJ2SHJjaDdMeWgya3IzeDNRd2JFei9ENUpKV0tQMGdPNzA1dDV3UzVxUjIzcUF1RXlmNHJlWlNFMERUTFZ4WmY0cTBhaTliUE90dmZrL2tqcGp3WmtjWHdYN25LeUxZYlhya1BrT1gyejZobTZ4aWNQbWxGVUNvZzYyYyt1cU82UjdqK2NIQmRpMkRxaFlVS0p4ZTZOM3d0T3BobUI1ZEFFaGE3ejVnQnNRNDBaaTUwclc5bWR4VzdZTVNicExXNDJlZmR2bDBwMUx6VHEyb2NHSC9oQXExdXA3aXBwWUZ3OTc1K0hmY0Q5Mms2bGMzVGR3SENKbGZ6TDgwcVBkR2FxTTNzbEUyMjZMc2pRR240V09KOVRNbGVISS9rZXNDQmJyMkxTbkw2ZVhZVExUYnU4dkIrZTl2SVRWdExIVDFCV0lNRmg1bkRBQkRHcnhoTUovNUtTcmtxZmJjYktMUW92c1NrV0ZTdkZlNStadS9OTXR2Nk9YaXl5bk9PYkEwazdPbTZVZlRLc1h6YVQ5cHdTRzc4Q0NsV01UcFQrayIsIm1hYyI6IjBiNTVmZDRmNTFiZTFmYTkzZWI4ZjIyZDA4N2IyZTY3MmFkMDQ1MzAwYjJhM2YxOWE0MGVmMDJhOGE4NTkxM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+