В Калужской области замначальника ГАИ задержали с поддельными номерами

Мужчину остановили на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино.

Нарушение выявили оперативники службы собственной безопасности регионального УМВД.

По предварительной информации, заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД по Калужской области ехал без документов на машину. При этом на авто были установлены другие номера.

На полицейского составили административные протоколы. Все обстоятельства устанавливаются в ходе служебной проверки, рассказали 20 февраля в калужской полиции.