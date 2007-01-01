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Происшествия

В Калуге грузовая «Газель» сбила пешехода

ДТП произошло около 12:30 в четверг, 20 февраля, на улице Гурьянова.
Дмитрий Ивьев
14:47 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель грузовика сбил человека на переходе.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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