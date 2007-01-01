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Происшествия

В Калуге женщину с ребенком едва не сбили на тротуаре у Дворца спорта

Инцидент произошел вечером 19 февраля.
Дмитрий Ивьев
12:47 сегодня
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Калужанка рассказала, что вышла с хоккейного матча вместе с двухлетним ребенком. На тротуаре в 10 сантиметрах от них на большой скорости пронесся курьер на электровелосипеде.

- Прошу просмотреть камеры видеонаблюдения и зафиксировать подобный случай! И принять меры, - жалуется женщина. - Это опасно для жизни людей! Сегодня могло все очень трагически закончится! Эта бандура просто раздавила бы моего ребёнка!

В городской управе посоветовали с такими вопросами обращаться в полицию.

Ранее, напомним, пешехода жаловались на автомобилистов, которые заезжают на тротуар у Дворца спорта во время массовых мероприятий.

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