В Калуге женщину с ребенком едва не сбили на тротуаре у Дворца спорта
Инцидент произошел вечером 19 февраля.
Калужанка рассказала, что вышла с хоккейного матча вместе с двухлетним ребенком. На тротуаре в 10 сантиметрах от них на большой скорости пронесся курьер на электровелосипеде.
- Прошу просмотреть камеры видеонаблюдения и зафиксировать подобный случай! И принять меры, - жалуется женщина. - Это опасно для жизни людей! Сегодня могло все очень трагически закончится! Эта бандура просто раздавила бы моего ребёнка!
В городской управе посоветовали с такими вопросами обращаться в полицию.
Ранее, напомним, пешехода жаловались на автомобилистов, которые заезжают на тротуар у Дворца спорта во время массовых мероприятий.