-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге 12-летний мальчик пострадал при взрыве пиротехнического патрона
Новость дня Происшествия

В Калуге 12-летний мальчик пострадал при взрыве пиротехнического патрона

Инцидент произошел в среду, 19 февраля.
Дмитрий Ивьев
11:52 сегодня
0 1134
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Со слов родителей, их 12-летний сын находился в своей комнате, когда они услышали хлопок, - рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Мальчик рассказал, что он сидел за столом и разбирал найденный пиротехнический патрон. В результате инцидента у ребёнка были травмированы два пальца на руке и грудная клетка.

В УМВД по Калужской области уточнили, что ребенок нашел патрон на улице и попытался вскрыть.

Мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проверяются условия жизни подростка.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZNVGFWbzk1Q3IvL3JLRmNFbDVOdmc9PSIsInZhbHVlIjoiUVBsMHFVVlhNWGx4d3VQWnhYTG5wdjZBS1VBT2x4eU9xNE03K0RwY25mUS94TFB4RSt1WnlSMzVjWDJ0WW5Xei94bTRKTlR0RjlBY3FHVHkwYmlsU3FSUWhMTnRNUDQ3VDU5U01FWVVla2kvSWljTXJNUmZLMlg4cUNpSTR6K0ZhRGZZd2F3YVV6alI5Um9hUENtaHIzVUMvWlhNd3pRUXVjTUFCNWljLytNdyswd1MwcWwydmdZZTI4VGh3clY5Y0w3QUZGZzVQbDlWaHJlQkt3UVYxMjluYmMzUk9JaFdsUE9GOFlPc0h6OUlSakJCdlNwWStUeVNrNzF6ejdKanlrTzNFWEhucmZwbldZVlhaM0lqWWQ0d3h6bEFubHpGdFVwSEcxbkZYaFpsUXI5NGV6MUlLU3d0S252T1VyOWdFV1VaazdYcDB5UEpiT29ESVlMcC90TXpieERTaE1pWW05cDI5RVcrT01iV3AzNUllWlpXVjVHbG1VSWtJRXJnMGs4U2EvR3Z0TGhZZlpKcHhnVjI4KzB5MFNDbjFLL3NWZ21mcjRSaG5LM01nNnRRYlRyNVlNZHdTQmNzaG1LTCIsIm1hYyI6IjgzYWUwNTBkZDdhNjc3ZGZhNDdhNmExYjk0YWJjYTQ5ZDk5NTMwN2JlOGQxMTlkZTc3YzdhZDBmZTNjN2UxNjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhhQUU4ek8vNnRYV2x0bmFjU3drZHc9PSIsInZhbHVlIjoiNUVpM3l3cDhDcGczT2YwQitwbVE4cXdURlp0bkgvOHFTRWNkeXpuQitnWFZYZnBNenJPU0RlTVhKeld5YmFDY1A1U25EZkV2L0Iwazk2SGtvVHZIUHNWT1oxQldyMHBRL2tsdzRsd2dhOXp2V0ZHejFDdVQ3b2xEQmwwS3lGNFZXbXNXUXBSeDlNMFFIZ3BPSGJvYnZKb0RpL0RaTjdqZUpEalN6S0YvbUhFbS9rSkV3emNNZXVqWk5QREpRcFBjL0FIdE9PR0NBYityMy8xY1A3ZWlTeDJXVDRhUmYxcmhXamt0YlNZWmZ6L1h3MHVxNFF5aUZqN1g0Z0J3ak9qTU1BYmpLNFJhOVFMVzFJL3JOUmcyVi9FQVdjYVdERW9XSzBZbkh0b1dDZG93ZUZ2cmY2T0M3UjFnSDNnMVpEL3o5eXMvVWJtaHVYS0hsNkRScDhOTnJlbkhxSFBXUmRHbU0xQ1R3WFVEOW1tcks0ZnRTUGVnY3pPbStoeFNHa3R3L1J1Sms3eU1hamNYTjZQMUpUa3lYYnFoNDkzNUZ4NHp5cXFoK2g3YmRqbUdRNW45OXRENWhRbDRoMGNoNEtKUDZoOE0zRUQ4NlZJY2dScllYOGFTbEhZYUZFdHI1STBPc0s3Wkg0MnlOdjl0MVYwOERXUDhDb2Ewdm90RnorcnNwdCtseVJNWnVtckx5RFVySGsyWi9DZTk3bFVDNEkrNWc3cWE1R1FDOEdvMXpzMElIVkZaSUpVQ0VyOW8xcDZ1ZE1MQWhHbkJua010eTN0NU41N1pNSnFuYWQxSCtiRjRGR1M0a096cE1rTjgzc1QxRld0cDR5aVJtNUlRVDMySyIsIm1hYyI6Ijk3N2RiZDdmMjliOTk0NDc0NmNjYzViYjhjZDZlOTU4YjBkMzYyMDU0YmRkNDM3ZDA0MDI5OTc3OTVjY2U3ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+