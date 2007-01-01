В Калуге 12-летний мальчик пострадал при взрыве пиротехнического патрона

Инцидент произошел в среду, 19 февраля.

Фото из архива.

- Со слов родителей, их 12-летний сын находился в своей комнате, когда они услышали хлопок, - рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Мальчик рассказал, что он сидел за столом и разбирал найденный пиротехнический патрон. В результате инцидента у ребёнка были травмированы два пальца на руке и грудная клетка.

В УМВД по Калужской области уточнили, что ребенок нашел патрон на улице и попытался вскрыть.

Мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, проверяются условия жизни подростка.