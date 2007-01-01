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Происшествия

Жилой дом загорелся ночью в Людиново

Около 4:00 в четверг, 20 февраля, пожар произошел на улице Пролетарской.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Там горел одноэтажный дом, разделенный на две квартиры.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, обошлось без пострадавших.

Причины пожара выясняются.

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