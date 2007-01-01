Жилой дом загорелся ночью в Людиново

Около 4:00 в четверг, 20 февраля, пожар произошел на улице Пролетарской.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Там горел одноэтажный дом, разделенный на две квартиры.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, обошлось без пострадавших.

Причины пожара выясняются.