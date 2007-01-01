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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Глаголева

Авария произошла вечером 18 февраля.
Дмитрий Ивьев
21:36 19.02
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Около 18:30 человек попал под колеса «Лады Веста», рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Информация о состоянии сбитого пешехода уточняется.

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