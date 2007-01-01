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Происшествия

«Нива» врезалась в дерево в Калужской области

Дмитрий Ивьев
20:34 19.02
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло вечером в среду, 19 февраля, в деревне Желохово Перемышльского района.

По предварительным данным МЧС, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Сообщается об одном пострадавшем.

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