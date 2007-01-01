-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Обнинске сбили пешехода
Происшествия

В Обнинске сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
15:55 сегодня
0 284
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло около 12:00 в среду, 19 февраля, на проспекте Маркса.

Человек попал под колеса легкового автомобиля «Рено».

Данные о состоянии пострадавшего уточняются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImEyUlMxcnR5cW8vaDROWFJGU3Q0amc9PSIsInZhbHVlIjoiNUFDL3ZNMUQzaEVEbGVkTXBOREZnOFBnWkJQR3pGZ2VxTVhvcFYxVVpJWUhiVmh6UndCaitzOXlDSXhPcmJPSEJ1S1JRY25vMkd2OGdmQ0hVZk8vYTF1ajZYV1ZUY1VQNXI3QUdMZHl1U2puWXVvcmwwYTRzaUxBVVp1dDhqMmx3WHo2SkIrN2E2bWlQUTkxazdiYlVORndrK2hjaC9LUDRvN3lxRFdPV2M1YjZhQnBxdW0zMjBrVnoyY1VLVGhnb1dWOTBFa3Z0RU95bHZZRjd2WkNheGtJc2V1bktNR3JuQk05UStvNTdkc2JGWnp0ellHK1pNWk1yWlRYNUE0NUo2NkZpVEl2c0dDYy8xYm5zY2pTUWcwdjBiWXloY0xXK3dVaHlBRTQ0Wmd6TVRNQk5SVTUrdjE1V1ZyK1F4ZDBWaEpWTCtQU1N1eUUvVVRXS1paOWxCQm5oamxLc2xaQXBibEVad2pibmFIWGJrVmtuSkZENW9oTlhUVmNiV1pJYWRmalVqZzdlc1Z3dDZ1YUJxbzRDcVJ3TzBOMFZJTHZNdFlxZGQxb05oaWxQekJwalUwQlNqTmQzZVZKbUVvKyIsIm1hYyI6IjhjZDFjNjUzZTY3ZWI2NjkyMzk1ZWY3MWI4YjIzOWVkY2Y4NWI1ZDc0ZjZiYWNmYTYxNTg3OTFhYmVkOGNhNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im5iSjh2MFdhRlY1bytiYWg4VFBwNmc9PSIsInZhbHVlIjoiMG1SblUzdk55YlVPcFAxcHJqRkVpTzZId1N6dVJocmdpMzZINEJGaHFTcW9sREROUS96UmQrcWJZWmxNOFpHOWhFMy8xcmVJeEIxbER2TTQ1d1ovbVJlSGlTeVkyUWRSd2lJWE9pN2JCWW8yVEM1Q0psK2t1QkxtdHplUjdzclhLWkRnYlY5YklydlQrbklxM21lNDlQMGNTUWlMcGhPNW9RTldpajBhc1ZhSGNONG5URVBUOWlMNElYOE9RVW9QVFREc1VIazVJWnlJWHBCa2IyNFplZmc4S3FmdmFPRHRtOGJEUTBjNGZSSmVlVkg0cWUyUmsrbXVzMU55NFRJcVdnQjhScHhGL3lJaU4zY2g1cDIvRXd1ajFvVW5rR3c5bHhNbEljT0VyUUp5MW9INHdFc0dZWlZ5UDJVSDh5R0o1RGtFZnhkdlVrbTRTdDhXK2dCVEpzSzh4WmJsODJUUEFtVHljSE05RWN1a1ZPaTRNOFhEaWk2ZGU5RG5aT2hVcnViRWZlK2VLOEV3WVRvRlM1YzV4NHVJQ2VzbDg5TXQ5bjhUV0dCTCtWL0pDb3ZzcnNIZi9Rc1pqeHV3RmRvL1FkNHg1YUlmbi9ycW5SOXUrOTg2ZkdyT3pLSENlUUFkYUgwLytMV1UrSnhSN1cwOWVOS3UyQWZBck5YS0xvZjZtR092dzM4TzhtUFVLazYva2h5M2V4bEU2b2czMU4yeXV0QnFrYUlKWmd3MEFFWHdHZHZNaTBhNkdJRVN0OVZyNnVLZVcwKzdrM1JBNzBveDI3cmdsbkw1bmVQbHFlT3JlSHh5cDc1b2VBaU9jM0RzSlluck5mbzROajNNM05DUiIsIm1hYyI6ImI2MDA1ODQ1ZmMxMTM0YzRiOTUyNDkwYTg3YTAwZmUyZTk1NGFhYTA0MmIyNTk5ZGZlYTQwNmRmYjg3ZTI3OWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+