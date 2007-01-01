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Происшествия

Пожар в бане произошел в Тарусе

Дмитрий Ивьев
08:57 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Постройка горела в ночь на среду, 19 февраля, на улице Пионерской.

В результате пожара нет пострадавших, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Причины пока не называются.

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