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Происшествия

В Калуге ДТП вызвало пробки на Правом берегу

Две легковушки столкнулись днем 18 февраля на перекрестке улицы Генерала Попова и Тульского шоссе.
Дмитрий Ивьев
16:01 сегодня
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Движение по Генерала Попова затруднено в сторону центра.

Видео с места происшествия опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

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