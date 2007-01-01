В Калужской области водитель «Рено» погиб в массовом ДТП на трассе М3 «Украина»

В полиции сообщили подробности об аварии, которая утром 18 февраля произошла в Боровском районе.

Фото: УМВД по Калужской области.

Около 7:40 недалеко от Ворсино 57-летний водитель «Рено Логана» двигался со стороны Калуги, не справился с управлением и на встречной полосе врезался в микроавтобус «Форд Транзит».

После этого «Логан» отбросило еще в один «Форд Транзит».

Водитель «Рено» умер по дороге в больницу. Травмы также получил мужчина, управлявший одним из автобусов.

Движение на трассе затруднено.