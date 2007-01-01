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Происшествия

Дом сгорел ночью в Калужской области

Около 2:00 во вторник, 18 февраля, пожар произошел в Мосальском районе.
Дмитрий Ивьев
07:37 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил деревянную постройку в деревне Низовское, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

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