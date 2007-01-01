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Происшествия

В Калуге улица Пухова встала в пробке из-за аварии

ДТП произошло около 7:30 во вторник, 18 февраля.
Дмитрий Ивьев
08:25 сегодня
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По сообщению нашей читательницы, две легковушки столкнулись на перекрестке с улицей Телевизионной.

Движение затруднено по Пухова со стороны Чичерина в сторону Московской.

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